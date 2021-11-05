С 8 ноября в Украине начнут отстранять от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от прививки против коронавируса.

Именно в этот день вступит в силу 19-й пункт постановления Кабинета министров №1096 от 20 октября 2021 года.

Этим документом правительство внесло изменения в предыдущее постановление от 9 декабря 2020 года №1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Кого будут отстранять от работы

Отстранять от работы будут непривитых лиц, профессии которых перечислены в приказе Министерства здравоохранения от 4 октября 2021 года №2153.

Таким образом, чтобы не быть отстраненными, до 8 ноября должны вакцинироваться:

сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

представители местных государственных администраций и их структурных подразделений,

работники вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и учреждений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

На каком основании будут отстранять от работы

Принимать решение об отстранении будут на основании:

статьи 46 Кодекса законов о труде Украины,

части второй статьи 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней,

части третьей статьи 5 Закона Украины О государственной службе.

Каким образом это будет происходить

Отстранить работников и государственных служащих могут согласно приказу или распоряжению руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации.

С этим приказом или распоряжением должен обязательно быть ознакомлен сотрудник, которого собираются отстранить.

Срок отстранения продлится до устранения причин, которые его обусловили.

И. о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера отмечает: отсутствие прививки против Covid-19 не является основанием для увольнения работника с работы. Такого сотрудника могут лишь отстранить.

Те граждане, чьи права будут нарушены, должны обратиться в Госслужбу Украины по вопросам труда.

Каким образом будут оплачивать труд отстраненных лиц

На время отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом:

части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины,

части первой статьи 1 Закона Украины Об оплате труда,

части третьей статьи 5 Закона Украины О государственной службе.

На кого не будут распространяться ограничения

Отстранять от работы не будут тех граждан, которые: