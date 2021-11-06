Украине может не хватить газа во время отопительного сезона

Во время отопительного сезона в Украине может появиться дефицит газа. Это произойдет в случае, если зима будет слишком холодной.

Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, если в Украине будет обычная зима, тогда дефицит топлива может составить около 2 млрд куб. м. В случае более холодных погодных условий нехватка газа составит более трех млрд куб. м.

– Если будет теплая зима, то дефицит будет небольшой. Где-то фактически мы сможем пройти более-менее нормально, – отметил Омельченко.

Цены на газ в Украине

Цены на газ для граждан будут оставаться на стабильном уровне в течение всего отопительного сезона 2021-2022 в Украине.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что правительство запретило отключать потребителей от поставок электричества, газа и тепла до конца отопительного сезона.