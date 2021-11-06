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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Україні може не вистачити газу під час опалювального сезону

Україні може не вистачити газу під час опалювального сезону

Під час опалювального сезону в Україні може з’явитися дефіцит газу. Це відбудеться у разі, якщо зима буде надмірно холодною.

Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, якщо в Україні буде звичайна зима, тоді дефіцит палива може становити близько двох млрд куб. м. У разі холодніших погодних умов нестача газу становитиме понад три млрд куб. м.

– Якщо буде тепла зима, то дефіцит буде невеличкий. Десь фактично ми зможемо пройти більш-менш нормально, – зазначив Омельченко.

Ціни на газ в Україні

Ціни на газ для громадян залишатимуться на стабільному рівні протягом всього опалювального сезону 2021-2022 в Україні.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що уряд заборонив відключати споживачів від постачання електрики, газу та тепла до кінця опалювального сезону.

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Фото: УНІАН

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