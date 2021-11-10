Вид на временное или постоянное жительство в Украине появится в Дії

Кабинет министров внедряет экспериментальный проект, который даст возможность иностранцам в Украине пользоваться электронными услугами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. По его словам, теперь в приложении Дія будет отображаться вид на временное или постоянное жительство.

— Такой проект позволит сделать пребывание иностранных граждан на территории Украины более комфортным и удобным, улучшит имидж нашей страны как открытого и современного государства, — объяснил премьер.

Денис Шмыгаль добавил, что услуга будет работать по аналогии с электронным паспортом. Но вместо него будет отображаться информация из вида на жительство иностранца.

Кроме того, иностранцы, имеющие биометрические виды на жительство, смогут генерировать Дію. Підпис в приложении.

Накануне Кабмин разрешил переселенцам оформлять ежемесячное пособие через Дію. Теперь для получения адресной помощи внутренне перемещенным лицам больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет.

Все будет происходить автоматически – благодаря синхронизации портала Дія с информационными системами Министерства соцполитики.

Согласно постановлению Кабмина, внутренне перемещенные лица смогут подавать через портал Дія заявление на назначение денежной помощи на следующий шестимесячный срок.

Фото: Минцифры