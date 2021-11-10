Посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні з’явиться в Дії

Кабінет міністрів запроваджує експериментальний проект, яким надає можливість іноземцям в Україні користуватися електронними послугами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, тепер у застосунку Дія відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання.

– Такий проект дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави, – пояснив прем’єр.

Денис Шмигаль додав, що послуга працюватиме за аналогією електронного паспорта. Але замість нього відображатиметься інформація з посвідки на проживання іноземця.

Крім того, іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати Дія. Підпис у застосунку.

Напередодні Кабмін дозволив переселенцям оформлювати щомісячну допомогу через Дію. Тепер для отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам більше не потрібно буде повторно надавати довідку про взяття на облік.

Все буде відбуватися автоматично – завдяки синхронізації порталу Дія з інформаційними системами Міністерства соцполітики.

Згідно з постановою Кабміну, внутрішньо переміщені особи зможуть подавати через портал Дія заяви на призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний термін.

Фото: Мінцифри