Суд избрал меру пресечения военному преступнику Куликовскому

Приморский районный суд Мариуполя избрал главному военному преступнику тюрьмы Изоляция во временно оккупированном Донецке Куликовскому Денису меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СБУ, бывший боевик террористической организации ДНР и глава незаконной тюрьмы Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области принимал участие в убийствах украинцев.

Злоумышленник организовывал и пытал противоправно заключенных граждан Украины. Правоохранители расследуют дело, чтобы получить дополнительную информацию о его противоправной деятельности.

Прокуратура открыла несколько уголовных производств по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

торговля людьми;

создание террористической группы или террористической организации;

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

нарушение законов и обычаев войны.

Изоляция – тюрьма, созданная оккупационными войсками после захвата Донецка российскими диверсионными отрядами в 2014 году. Во вторник, 9 ноября, стало известно, что военного преступника Куликовского задержали на территории Киева.