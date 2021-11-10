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Факты / Украина / Общество

Суд избрал меру пресечения военному преступнику Куликовскому

Юлия Захарченко редактор ленты
Денис Куликовський (Палич)_затримання СБУ

Приморский районный суд Мариуполя избрал главному военному преступнику тюрьмы Изоляция во временно оккупированном Донецке Куликовскому Денису меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СБУ, бывший боевик террористической организации ДНР и глава незаконной тюрьмы Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области принимал участие в убийствах украинцев.

Злоумышленник организовывал и пытал противоправно заключенных граждан Украины. Правоохранители расследуют дело, чтобы получить дополнительную информацию о его противоправной деятельности.

Прокуратура открыла несколько уголовных производств по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • торговля людьми;
  • создание террористической группы или террористической организации;
  • создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • нарушение законов и обычаев войны.

Изоляция – тюрьма, созданная оккупационными войсками после захвата Донецка российскими диверсионными отрядами в 2014 году. Во вторник, 9 ноября, стало известно, что военного преступника Куликовского задержали на территории Киева.

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Фото: СБУ

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