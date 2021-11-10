Суд обрав запобіжний захід військовому злочинцю Куликовському

Приморський районний суд Маріуполя обрав головному військовому злочинцю в’язниці Ізоляція у тимчасово окупованому Донецьку Куликовському Денису запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними СБУ, колишній бойовик терористичної організації “ДНР” та очільник незаконної в’язниці Ізоляція на тимчасово окупованій території Донецької області брав участь у вбивствах українців.

Зловмисник організовував та катував протиправно ув’язнених громадян України. Правоохоронці наразі розслідують справу, щоб отримати додаткову інформацію про його протиправну діяльність.

Прокуратура відкрила декілька кримінальних проваджень за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

торгівля людьми;

створення терористичної групи чи терористичної організації;

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

порушення законів та звичаїв війни.

Ізоляція – в’язниця, яку створили окупаційні війська після захоплення Донецька російськими диверсійними загонами у 2014 році. У вівторок, 9 листопада, стало відомо, що військового злочинця Куликовського затримали на території Києва.