Катівня Ізоляція підконтрольна ФСБ Росії – розслідувач Bellingcat

Журналісти Bellingcat розслідують справу щодо катувань незаконно полонених у в’язниці Ізоляція на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, розслідувачам вдалося знайшли докази того, що катівня може бути підконтрольна Російській Федерації. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

За його словами, під час розслідування виявили російські паспорти трьох катів. Це може свідчити про те, то Ізоляція – структура, підконтрольна ФСБ Російської Федерації.

– Ми розпочали це розслідування після мого знайомства зі Стасом Асєєвим (письменником та колишнім в’язнем так званої “ДНР”, – Ред.). Перша частина розслідування була досить швидкою – ми змогли виявити російські паспорти трьох катів, – наголосив Грозєв.

За словами журналіста, він прочитав книгу Асєєва та зрозумів, що справу потрібно довести до міжнародного кримінального суду.

– І треба шукати не лише тих, хто займався тортурами, а тих, хто віддавав накази, хто їхніми руками виривав зізнання, – переконаний розслідувач.

На думку журналіста, розслідування дало свої плоди, тож він з впевненістю заявив, що катівня Ізоляція – це підконтрольна структура російської ФСБ, а всі куратори з установи намагалися приховати свою справжню особистість за допомогою прізвиськ.

– Усі куратори з ФСБ намагалися захистити свою особистість вигаданими особами та прізвиськами, але ми змогли все-таки за рік знайти справжніх кураторів та їхні справжні особи, – зазначив Христо Грозєв.

За його словами, розслідування та імена кураторів з ФСБ Росії планують опублікувати найближчим часом.

Водночас журналіст має намір розслідувати інше питання, зокрема, чому колишній бойовик терористичної організації “ДНР” Денис Куликовський два роки перебував на території України, однак не зміг потрапити до рук правосуддя за цей час.