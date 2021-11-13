Бывший боевик террористической организации “ДНР” Денис Куликовский насиловал и заставлял лаять незаконно пленных в тюрьме Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом рассказал украинский писатель и бывший узник так называемой “ДНР” Станислав Асеев в программе Свобода слова Савика Шустера.

— Куликовский лично круглосуточно в течение нескольких лет пытал людей по меньшей мере электрическим током. Он говорит (в признании, опубликованном СБУ, — Ред.) подставить к стене, то есть человек расставляет руки и ноги и стоит сутки, две или три. Если он падает, Куликовский бьет его, ставит дальше, не дает воды и пищи. Это самое легкое из того, что он сделал, — рассказал Асеев.

По его словам, бывший боевик систематически издевался над людьми, забивал под нары и заставлял незаконно заключенных лаять, как собак.

— Это человек, который систематически издевался. Не только пытал, но и издевался над людьми. Он по ночам открывал дверь камеры, забивал мужчин под нары, заставлял их лаять как собак. Нас, к примеру, четыре камеры. Я постоянно рассказываю об этом эпизоде, чтобы создалось впечатление, что это за личность, — отметил он.

Бывший заключенный рассказал об одном из эпизодов, который произошел осенью 2017 года. Тогда в тюрьму Изоляция привезли нового пленника.

– Привозят нового человека в Изоляцию осенью 2017 года. Он его пытает на одном этаже вместе с нами. Они обнаглели настолько, что даже не водили их в подвал, чтобы никто не слышал и не видел. Это было рядом, в соседнем помещении. Поскольку бросили провода на ноги и гениталии, человек начинает кричать (из-за пыток электрическим током, – Ред.), а первые четыре камеры он заставляет петь советские песни, — вспомнил Асеев.

Украинский писатель убежден, что Куликовский подлежит вменяемости и должен понести ответственность за свои поступки.

— Это психопат и садист, но он адекватен в том смысле, что он вменяем (при преступлении человек может осознавать свои действия, — Ред.). Не надо думать, что это абсолютно безумный человек, которого нельзя судить, – уверен он.

Асеев подчеркнул, что иногда Куликовский издевался над людьми в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего это происходило ночью. По его словам, доходило до того, что он насиловал людей.

– Не всегда он делал все в сознании. Если это происходило днем, то да. А ночью (забивание людей под нары и лай) он делал в полном состоянии алкогольного опьянения. Он не только психопат и садист, но и алкоголик. По ночам для него не было границ. В частности, он лично насиловал людей, – признался писатель.

Накануне СБУ обнародовала признание бывшего боевика террористической организации “ДНР” Дениса Куликовского. Экс-глава незаконной тюрьмы Изоляция рассказал, что работал так называемым инспектором охраны до декабря 2014 года, а затем его назначили на должность начальника.