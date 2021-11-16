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Факты / Украина / Общество

Начальные классы могут вернуться в школы на следующей неделе — Кличко

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Школа, школярі, школьники, ученики

Киевские ученики 1-4 классов могут вернуться к очному обучению в школах на следующей неделе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, отметив, что поступает очень много обращений от родителей с просьбой разрешить обучение хотя бы для 1-4 классов.

– На прошлой неделе был пик заболеваемости, сейчас мы видим снижение. Если такая динамика сохранится, то в ближайшее время, я надеюсь, возможно, на следующей неделе, занятия для начальной школы начнутся в очном формате, — заверил он.

Виталий Кличко напомнил, что решение о возвращении учеников начальной школы за парты будет принимать специальная комиссия при КГГА.

По словам мэра, сейчас в Киеве заполненность коек с кислородом для больных коронавирусом составляет почти 73%. На прошлой неделе показатель был на уровне 80%.

На днях Виталий Кличко заявил, что в столице начнут ослаблять карантинные ограничения, как только начнет уменьшаться динамика заболеваемости Covid-19. Тогда он объяснил, что решение о дистанционном обучении для школьников городские власти приняли, ориентируясь на рекомендации медиков и эпидемиологов.

По словам Кличко, многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. Поэтому, чтобы минимизировать контакты между учениками и разорвать цепь заболеваемости, школьников отправили на дистанционное обучение.

Источник: Украина 24

Фото: Pexels

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