Київські учні 1-4 класів можуть повернутися до очного начання в школах вже наступного тижня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, зазначивши, що надходить дуже багато звернень від батьків з проханням дозволити навчання хоча би для 1-4 класів.

– Минулого тижня був пік захворюваності, зараз ми бачимо зниження. Якщо така динаміка збережеться, то найближчим часом, я сподіваюсь, можливо, наступного тижня, заняття для початкової школи почнуться в очному форматі, – запевнив він.

Віталій Кличко нагадав, що рішення про повернення учнів початкової школи за парти ухвалюватиме спеціальна комісія при КМДА.

За словами мера, наразі у Києві заповненість ліжок з киснем для хворих на коронавірус становить майже 73%. Минулого тижня показник був на рівні 80%.

Днями Віталій Кличко заявив, що у столиці почнуть послаблювати карантинні обмеження, щойно почне зменшуватися динаміка захворюваності на Covid-19. Тоді він пояснив, що рішення про дистанційне навчання для школярів міська влада ухвалила, орієнтуючись на рекомендації медиків та епідеміологів.

За словами Кличка, чимало дітей переносять вірус безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. Тому, аби мінімізувати контакти між учнями та розірвати ланцюг захворюваності школярів відправили на дистанційне навчання.

Джерело: Україна 24