Со следующей недели украинцы смогут получить сертификат об излечении от коронавируса. Срок действия документа составит 90 дней.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время совместного брифинга Минцифры и Минздрава по поводу обновлений Дії.

По его словам, получить сертификат смогут украинцы, имеющие запись о Covid-заболевании, внесенную врачом в электронную систему здравоохранения.

Вискуб отметил, что граждане смогут сгенерировать документ в Дії через 15 дней после того, как врач внес данные о болезни в базу.

ПЦР-сертификаты в Дії

На портале Дія запустили бета-тестирование генерации Covid-сертификатов на основе ПЦР-тестов. Это совместный проект Министерства здравоохранения и национальной службы здоровья Украины.

Украинцы, сделавшие ПЦР-тест в лаборатории ДІЛА, Ескулаб, Дніпролаб, Смартлаб в течение последних 72 часов, могут протестовать систему. Минцифры призвало приобщаться и отправлять свои отзывы от использования ресурса.

Фото: Минцифры