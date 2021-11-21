Утром 21 ноября из-за осложнений погодных условий и порывов ветра 94 населенных пункта в пяти областях Украины остались без света.
Среди них: Сумская (30), Черниговская (25), Киевская (21), Житомирская (15) и Донецкая (три) области страны.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
Местные бригады облэнерго привлекли для возобновления электроснабжения, однако в настоящее время местные жители остаются без света, отметили в ГСЧС.
Непогода в Украине
В течение выходных непогода в Украине вызвала ряд неудобств. В частности, в Черниговской области ураган повалил деревья прямо на автодороги.
Движение на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе оказалось заблокированным, отметили в Национальной полиции.
Коммунальщики предупредили украинцев об опасности в случае усиления ветра и призвали быть осторожными при усложнении погодных условий.