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Факты / Украина / Общество

В Украине из-за непогоды более 90 населенных пунктов остались без света

Юля Захарченко редактор ленты
Свет, світло, освещение

Утром 21 ноября из-за осложнений погодных условий и порывов ветра 94 населенных пункта в пяти областях Украины остались без света.

Среди них: Сумская (30), Черниговская (25), Киевская (21), Житомирская (15) и Донецкая (три) области страны.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Местные бригады облэнерго привлекли для возобновления электроснабжения, однако в настоящее время местные жители остаются без света, отметили в ГСЧС.

Непогода в Украине

В течение выходных непогода в Украине вызвала ряд неудобств. В частности, в Черниговской области ураган повалил деревья прямо на автодороги.

Движение на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе оказалось заблокированным, отметили в Национальной полиции.

Коммунальщики предупредили украинцев об опасности в случае усиления ветра и призвали быть осторожными при усложнении погодных условий.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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