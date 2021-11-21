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Факты / Украина / Общество

В Черниговской области ураган повалил деревья: трассы заблокированы

Юля Захарченко редактор ленты
В Черниговской области ураган повалил деревья: трассы заблокированы

В течение дня в Украине бушевал ураган — из-за сильного ветра несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, а в Черниговской области упали деревья на автодороги.

По данным Национальной полиции, из-за урагана упали деревья поперек нескольких участков трассы М-01 в Черниговском районе.

Ухудшение погодных условий и сильные порывы ветра привели к блокированию трасс поваленными деревьями. Полицейским пришлось уволить автодороги, чтобы возобновить движение транспорта.

В полиции отметили, что правоохранители и коммунальщики продолжают помогать всем участникам дорожного движения, следить за безопасностью во время непогоды, продолжая мониторить ситуацию на дорогах и улицах.

Полицейские призвали украинцев быть внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий и усилении урагана.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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