В течение дня в Украине бушевал ураган — из-за сильного ветра несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, а в Черниговской области упали деревья на автодороги.

По данным Национальной полиции, из-за урагана упали деревья поперек нескольких участков трассы М-01 в Черниговском районе.

Ухудшение погодных условий и сильные порывы ветра привели к блокированию трасс поваленными деревьями. Полицейским пришлось уволить автодороги, чтобы возобновить движение транспорта.

В полиции отметили, что правоохранители и коммунальщики продолжают помогать всем участникам дорожного движения, следить за безопасностью во время непогоды, продолжая мониторить ситуацию на дорогах и улицах.

Полицейские призвали украинцев быть внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий и усилении урагана.