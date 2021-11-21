Вранці 21 листопада через ускладнення погодних умов та пориви вітру 94 населених пункти у п’яти областях Україні залишилися без світла.

Серед них: Сумська (30), Чернігівська (25), Київська (21), Житомирська (15) та Донецька (три) області країни.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

Місцеві бригади обленерго залучили для відновлення електропостачання, проте наразі місцеві жителі залишаються без світла, зазначили у ДСНС.

Негода в Україні

Протягом вихідних негода в Україні спричинила низку незручностей. Зокрема, у Чернігівській області буревій повалив дерева прямо на автодороги.

Рух на декількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі виявився заблокованим, зазначили у Національній поліції.

Комунальники попередили українців про небезпеку в разі посилення вітру та закликали бути обережними під час ускладнення погодних умов.