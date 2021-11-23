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Факты / Украина / Общество

В Укрзализныце сообщили о сбое из-за обрыва контактной сети: какие поезда задерживаются

Юлия Соколова редактор ленты
поїзд

Во вторник, 23 ноября, в Украине произошел сбой в работе ряда поездов из-за обрыва контактной сети.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, инцидент произошел на участке Чернигов — Нежин. В связи с этим некоторые поезда прибудут к станциям назначения с задержкой.

— В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов-Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов, — отметили в УЗ.

Из-за сбоя в дороге задерживаются:

• пригородные поезда №6301 сообщением Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (ориентировочное время задержки составляет до 2 часов 30 минут);

• пассажиров регионального поезда №864 сообщением Неданчичи — Киев-Волынский вообще пересадили на поезд №779 Сумы — Киев. Они прибудут на станцию назначения с задержкой на 1 час 30 минут.

В Укрзализныце посоветовали пассажирам следить за обновлениями информации.

Укрзалізниця

Как известно, контактная сеть служит для передачи электроэнергии с тяговых подстанций на подвижной состав (поезда).

Недавно Укрзализныця начала продажу билетов на поезда, которые с 12 декабря будут следовать по новому графику. В общей сложности планируется запустить 19 пар новых поездов, еще 49 ускорят.

С 12 декабря Укрзализныця, в частности, запускает семь пар поездов, следующих через Буковель.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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