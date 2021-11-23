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В Укрзалізниці повідомили про збій через обрив контактної мережі: які поїзди затримуються

Юлія Соколова редакторка стрічки
поїзд

У вівторок, 23 листопада, в Україні стався збій в роботі низки поїздів через обрив контактної мережі.

Як поінформували в прес-службі Укрзалізниці, інцидент трапився на ділянці Чернігів — Ніжин. Через це деякі поїзди прибудуть до станцій призначення із затримкою.

— У зв’язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на ділянці Чернігів-Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів, – зазначили в УЗ.

Через збій в дорозі затримуються:

• приміські поїзди №6301 сполученням Ніжин — Чернігів та №6302 Чернігів — Ніжин (орієнтовний час затримки становить до 2 годин 30 хвилин);

• пасажирів регіонального поїзда №864 сполученням Неданчичі — Київ-Волинський загалом пересадили на поїзд №779 Суми — Київ. Вони прибудуть до станції призначення із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

В Укрзалізниці порадили пасажирам стежити за оновленнями інформації.

Укрзалізниця

Як відомо, контактна мережа служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад (поїзди).

Нещодавно Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди, які з 12 грудня прямуватимуть за новим графіком. Загалом планується запустити 19 пар нових потягів, ще 49 прискорять.

Із 12 грудня Укрзалізниця, зокрема, запускає сім пар поїздів, які прямуватимуть через Буковель.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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