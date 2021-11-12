С 12 декабря Укрзализныця запускает семь пар поездов, которые будут следовать через Буковель.

Согласно новому графику движения на 2021-2022 год, до горнолыжного курорта можно добраться поездами:

№5/6 Мариуполь – Рахов,

№15/16 Харьков – Рахов,

№55/56 Киев – Рахов,

№95/96 Киев – Рахов,

№25/26 Одесса – Рахов,

№125/126 Николаев – Рахов,

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Сейчас открыта продажа билетов на поезда:

№55/56 Киев – Рахов,

№95/96 Киев – Рахов,

№25/26 Одесса – Рахов,

№125/126 Николаев – Рахов.

Билеты на остальные поезда поступят в продажу до конца недели.

Для удобства пассажиров национальный перевозчик с 12 декабря также организует автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.

Кроме того, Укрзализныця начала реновацию и процедуру переименования станции Татаров на Татаров-Буковель.

Эта станция — географически ближайшая к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.

Расстояние от станции до курорта – 15 км (около 20 минут в пути).

Обращаем внимание, что 3 ноября владельцам прикарпатских комплексов отдыха и рекреации категорически запретили принимать туристов без зеленых Covid-сертификатов (что подтверждают полную вакцинацию от коронавируса), отрицательного ПЦР-теста (срок действия не более 72 часов) или справки о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця