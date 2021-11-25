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Факты / Украина / Общество

Оккупанты в Крыму загрязняют Черное и Азовское моря – Денисова

Анастасия Гевко редактор ленты
Денісова

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что к ней поступают сообщения о нарушениях экологических прав жителей временно оккупированного Крымского полуострова. 

Так, по ее словам, за годы оккупации проблемы окружающей среды Крыма и Севастополя стали глобальнее и масштабнее. 

Среди них она назвала:

  • загрязнение Черного и Азовского морей нефтью, 
  • ухудшение водообеспечения крымчан, 
  • техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей.

 

Все это приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова, подчеркивает Денисова.

– Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, в результате чего погибло 300 дельфинов, – напомнила омбудсмен.

Она подчеркнула, что интенсивная выкачка оккупантами подземных пресных вод в Крыму и Севастополе приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, которые занесены в Красную книгу Украины

Также значительный вред экологии полуострова за годы оккупации нанесли: 

  • увеличение количества стихийных свалок, 
  • сброса нечистот в Черное и Азовское моря, 
  • уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных деревьев в Казачьей бухте Севастополя),
  • добыча строительного камня на горе Агармыш,
  • незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы, 
  • добыча пресной воды из-под Азовского моря,
  • разорение 20 тыс. га степных участков, подтвержденное Государственным космическим агентством Украины.

Людмила Денисова напомнила, что РФ обязана соблюдать статьи Женевской конвенции, которые касаются защиты жертв международных вооруженных конфликтов  и надлежащего обращения с окружающей средой во время военных действий.

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Экология оккупированных территорий: риски и опасность для Украины

Источник: Людмила Денисова

Фото: УНИАН

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