Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что к ней поступают сообщения о нарушениях экологических прав жителей временно оккупированного Крымского полуострова.

Так, по ее словам, за годы оккупации проблемы окружающей среды Крыма и Севастополя стали глобальнее и масштабнее.

Среди них она назвала:

загрязнение Черного и Азовского морей нефтью,

ухудшение водообеспечения крымчан,

техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей.

Все это приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова, подчеркивает Денисова.

– Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, в результате чего погибло 300 дельфинов, – напомнила омбудсмен.

Она подчеркнула, что интенсивная выкачка оккупантами подземных пресных вод в Крыму и Севастополе приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, которые занесены в Красную книгу Украины

Также значительный вред экологии полуострова за годы оккупации нанесли:

увеличение количества стихийных свалок,

сброса нечистот в Черное и Азовское моря,

уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных деревьев в Казачьей бухте Севастополя),

добыча строительного камня на горе Агармыш,

незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы,

добыча пресной воды из-под Азовского моря,

разорение 20 тыс. га степных участков, подтвержденное Государственным космическим агентством Украины.

Людмила Денисова напомнила, что РФ обязана соблюдать статьи Женевской конвенции, которые касаются защиты жертв международных вооруженных конфликтов и надлежащего обращения с окружающей средой во время военных действий.

Источник: Людмила Денисова