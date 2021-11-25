Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что к ней поступают сообщения о нарушениях экологических прав жителей временно оккупированного Крымского полуострова.
Так, по ее словам, за годы оккупации проблемы окружающей среды Крыма и Севастополя стали глобальнее и масштабнее.
Среди них она назвала:
- загрязнение Черного и Азовского морей нефтью,
- ухудшение водообеспечения крымчан,
- техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей.
Все это приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова, подчеркивает Денисова.
– Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, в результате чего погибло 300 дельфинов, – напомнила омбудсмен.
Она подчеркнула, что интенсивная выкачка оккупантами подземных пресных вод в Крыму и Севастополе приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, которые занесены в Красную книгу Украины
Также значительный вред экологии полуострова за годы оккупации нанесли:
- увеличение количества стихийных свалок,
- сброса нечистот в Черное и Азовское моря,
- уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных деревьев в Казачьей бухте Севастополя),
- добыча строительного камня на горе Агармыш,
- незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы,
- добыча пресной воды из-под Азовского моря,
- разорение 20 тыс. га степных участков, подтвержденное Государственным космическим агентством Украины.
Людмила Денисова напомнила, что РФ обязана соблюдать статьи Женевской конвенции, которые касаются защиты жертв международных вооруженных конфликтов и надлежащего обращения с окружающей средой во время военных действий.
Источник: Людмила Денисова