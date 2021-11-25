Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що до неї надходять повідомлення про порушення екологічних прав мешканців тимчасово окупованого Кримського півострова.

Так, за її словами, за роки окупації проблеми довкілля Криму та Севастополя стали глобальнішими і масштабнішими.

Серед них вона назвала:

забруднення Чорного та Азовського морів нафтою,

погіршення водозабезпечення кримчан,

техногенні катастрофи та інші екологічні проблеми, спричинені недбалістю окупаційної влади.

Все це призводить до знищення унікальних екосистем Кримського півострова, наголошує Денисова.

– Проведення у 2021 році державою-окупантом систематичних військових навчань, вибухи боєприпасів у морі суттєво забруднюють морське середовище та призводять до загибелі морських тварин, внаслідок чого загинуло 300 дельфінів, – нагадала омбудсмен.

Вона наголосила, що інтенсивне викачування окупантами підземних прісних вод у Криму та Севастополі призводить до появи солончаків, а зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах, які занесені до Червоної книги України

Також значну шкоду екології півострова за роки окупації завдали:

збільшення кількості стихійних звалищ,

скидання нечистот у Чорне та Азовське моря,

знищення 100 тисяч дерев та 116 тисяч чагарників (з них 363 хвойних та листяних дерев у Козачій бухті Севастополя),

видобуток будівельного каменю на горі Агармиш,

незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення біля Балаклави,

видобуток прісної води з-під Азовського моря,

руйнування 20 тис. га степових ділянок, підтверджене Державним космічним агентством України.

Людмила Денісова нагадала, що РФ зобов’язана дотримуватися статей Женевської конвенції, які стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та належного поводження з довкіллям під час військових дій.

Джерело: Людмила Денісова