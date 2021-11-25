Шмыгаль поручил удешевить авиабилеты на внутренние перелеты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать план по снижению цен билетов на внутренние рейсы.

Соответствующее поручение Кабинету министров он дал в ходе совещания по поводу развитию внутренних авиаперевозок.

Кабмин одобрил порядок использования 104 млн грн, которые были выделены для возмещения расходов перевозчиков во время пандемии.

— Правительство совместно с Офисом президента и Верховной радой искало механизмы поддержки, чтобы украины могли дешево путешествовать по Украине и развивать внутренний туризм, — сообщил Шмыгаль.

По его словам, удешевление билетов позволит украинским авиаперевозчикам до 10 декабря подать заявки в Министерство инфраструктуры, чтобы получить компенсацию.

Шмыгаль добавил, что коронавирус сильно повлиял на авиаперевозки по всему миру. Премьер-министр отметил, что крайне важно сделать билеты более доступными, чтобы украинцы могли вновь путешествовать по стране.