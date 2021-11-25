Шмигаль доручив здешевити авіаквитки на внутрішні перельоти

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити план щодо зниження цін на квитки на внутрішні рейси.

Відповідне доручення Кабінету міністрів він дав під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень.

Кабмін схвалив порядок використання 104 млн грн, що було виділено на відшкодування витрат перевізників під час пандемії.

– Уряд спільно з Офісом президента та Верховною радою шукав механізми підтримки, щоб українці могли дешево подорожувати Україною та розвивати внутрішній туризм, – повідомив Шмигаль.

За його словами, здешевлення квитків дозволить українським авіаперевізникам до 10 грудня подати заявки до Міністерства інфраструктури, щоб отримати компенсацію.

Шмигаль додав, що коронавірус дуже вплинув на авіаперевезення по всьому світу. Прем’єр-міністр зазначив, що дуже важливо зробити квитки доступнішими, щоб українці могли знову подорожувати країною.