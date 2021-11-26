Зеленский сообщил о назначении двух судей КС: кто ими стал

Оксана Грищук и Александра Петришина были назначены судьями Конституционного Суда Украины несмотря на отсутствие вакантных должностей.

Соответствующие указы №596 и №597 в пятницу, 26 ноября, подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

О своем решении Зеленский сообщил на пресс-марафоне по случаю середины его президентского срока.

Петришин ранее возглавлял Национальную академию правовых наук Украины, а Грищук – профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко. При этом ее отец – Виктор Грищук — является членом Высшего совета правосудия.

Напомним, ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, что считает необходимым, чтобы дату выборов в Верховную Раду назвал Конституционный Суд, для чего народные депутаты должны подать соответствующее обращение.

При этом срок полномочий членов парламента согласно Основному закону составляет пять лет, однако очередные выборы должны состояться 29 октября 2023 года. Таким образом каденция нынешнего созыва Рады составит лишь четыре года и четыре месяца.

Этот факт дает нардепам основания обратиться в КС с просьбой уточник сроке проведения следующих выборов в парламент.