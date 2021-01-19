Военнослужащие, не пропускающие в здание Конституционного суда Украины главу КС Александра Тупицкого, действуют в рамках законных полномочий.

Об этом заявили в Управлении государственной охраны Украины.

— Для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Александр Тупицкий от должности судьи Конституционного суда и для недопущения последнего в помещения Конституционного суда на срок действия указа, военнослужащие УГО действуют только на основании и в рамках, предусмотренных действующим законодательством, — говорится в сообщении.

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Как указали в ведомстве, все действия выполняются в связи с обращением в Управление государственной охраны ГБР о соблюдении положений Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса.

Президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности на два месяца после ходатайства Офиса генпрокурора. Его подозревают в подкупе свидетеля и заведомо ложных показаниях.

В свою очередь Конституционный суд обвинил Зеленского в превышении полномочий и во вмешательстве в работу КСУ.

Источник: Управление государственной охраны Украины