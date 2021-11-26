Зеленський повідомив про призначення двох суддів КС: хто ними став

Оксану Грищук та Олександра Петришина було призначено суддями Конституційного Суду України незважаючи на відсутність вакантних посад.

Відповідні укази №596 та №597 у п’ятницю, 26 листопада, підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.

Про своє рішення Зеленський повідомив на прес-марафоні з нагоди середини його президентського терміну.

Петришин раніше очолював Національну академію правових наук України, а Грищук – професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка. При цьому її батько Віктор Грищук є членом Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, раніше Зеленський на прес-конференції заявив, що вважає за необхідне, щоб дату виборів до Верховної Ради назвав Конституційний Суд, для чого народні депутати мають подати відповідне звернення.

При цьому термін повноважень членів парламенту згідно з Основним законом становить п’ять років, проте чергові вибори мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Таким чином каденція нинішнього скликання Ради становитиме лише чотири роки та чотири місяці.

Цей факт дає нардепам підстави звернутися до КС із проханням уточнити термін проведення наступних виборів до парламенту.