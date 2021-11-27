Голодомор 1932-1933 годов: как заселяли россиянами вымершие деревни и что Украина потеряла навсегда

По данным ученых, в годы Голодомора-геноцида умерли более 10 млн украинцев. Перепись после Голодомора в 1937 году показала, что украинцев на 10 млн меньше, чем должно быть. Так что исполнителей этого подсчета расстреляли.

Перерасчет показал почти такое же сокращение населения. Сегодня исследователи подсчитали, что если бы не было Голодомора, к началу 90-х годов население Украины составляло бы 100 млн человек, то есть вдвое больше.

96-летняя Александра Филипповна Леонтьева пережила Голодомор в селе Лукьяновка (тогда Ленино) Баштанского района Николаевской области. Воспоминания женщины записала команда Национального музея Голодомора-геноцида.

Александра Филипповна была одним из четырех детей. Все – девушки. Отца не помнит, потому что он умер, когда ей было четыре года. Растила и спасала в годы голода их мама. Сегодня она откровенно говорит о том, что советская власть хотела убить именно украинцев.

— И так мы как-то выжили. Я сама не знаю, как это. Очень есть хотелось. Хлеба совсем нет, нет хлеба ни кусочка. Люди говорили: что они хотят из нас? Я думаю, вообще хотели, наверное, чтобы мы умерли, украинцы. Чтобы мы умерли, понимаете? – спросила Александра Филипповна.

Даже когда у людей уже не было горсти зерна, муки или куска хлеба, активисты продразверстки обыскивали каждый уголок.

— Зашли в дом к нам два дяди. Я запомнила. И обратила внимание на эту их пылкое жилище, а они начали тыкать везде в доме, где нужно было. Они тыкали, искали, может, найдут зерно или муку. А у нас этого не было. Не было. Они не из нашей деревни. А это чужие люди были. Возмущение такое было. Как это? Видят, что люди пухнут, голодные, а они еще забирают, – вспомнила Александра Филипповна.

Одну из четырех сестер мама отправила к родственнице в другую деревню, чтобы всем было легче прокормиться. Остальные добывали еду как могли.

— Мои сестры, эти две старшие, ходили к реке, забирались в воду, собрали много черепах. Мы так и говорили, что это черепахи. Собрали черепах, потом эти панцири разбивали. Там такое мясо было пухленькое и мягкое. Такая у нас была здоровая сковорода. И мама жарила их, а они так шкворчали. Я подойду, так мне хочется, еще не готово, я хвать рукой, еще не готовое, не жареное, но съела я. Я это помню хорошо, что очень есть хотела, – рассказала она.

Ели разные травы, вспомнила Александра Филипповна. Среди них — паслен, молочай, одуванчик, калачики. Если у кого была хоть какая-то еда, то люди делились.

— Люди какие-то у нас были дружные. Никто не высказывал ничего, ни за кого. Как? Конечно. У кого что есть, то делились. Они хотели уморить голодом, чтобы нас не было. Вот только да. Да мы считали все, не только я, а все считали так. А мы, слава Богу, видите, чем мы питались и что ели. И траву ели, и сусликов ели, и собак ели. Все. Как? Как человек хочет есть, так что? – спросила она.

Это лишь одна из миллионов историй украинцев, которых власть фактически ограбила и обрекла на смерть. Музей Голодомора-геноцида ежедневно устанавливает новые имена умерших в те годы, хотя это очень непросто.

– Наша работа продолжается. К сожалению, много информации стерто, утеряно, уничтожено. Это было целенаправленно, чтобы нельзя было доказать Голодомор-геноцид. Многие смерти не фиксировались. Многие в надежде на выживание уходили из дома, чтобы найти ломоть хлеба или устроиться на работу. Многие умирали в пути к надежде на выживание. Многие возле дороги похоронены в общих могилах. Часто у родных нет данных, что они умерли от голода. Бригады прятали в общие могилы. Когда у человека не было ни одного документа (а в те времена люди, жившие в селах, часто не получали паспорта) установить, кто это был, было невозможно, — рассказала заместитель директора Национального музея-геноцида Юлия Коцур.

Геноцид имел несколько ключевых шагов. В 1928 году руководство СССР объявило курс на коллективизацию, селян-хозяйственников заставляли объединяться в коллективные хозяйства государственной собственности. Но на практике это выглядело откровенным грабежом: у людей, которые имели землю, скот и технику, отобрали все. Массовые выступления крестьян в начале 30-х годов.

И все же тоталитарная машина зажала любое предпринимательство. Следующий шаг – для Украины установили нереальный план хлебозаготовки. Еще один репрессивный закон “о пяти колосьях” присуждал расстрел или 10 лет тюрьмы всем, кто попытается собирать остатки зерна на поле.

Последствия Голодомора ощущаются и сегодня, ведь если бы тогда Украина не потеряла такой большой пласт хозяйственников, сегодня была бы гораздо экономически более стабильной.

— В результате Голодомора люди просто превратились в материальном смысле в ничто. Люди потеряли все, продали последнее. Это были голодные ободранные гигантские массы людей, которые совсем недавно имели хороший доход. То есть власть опустила людей в такое состояние, чтобы просто их истребить, — сказал политолог и историк Александр Палий.

В то же время советская власть нанесла удар именно наиболее трудолюбивому звену населения – украинскому селянству.

— Самому продуктивному звену общества — селянам, которые знали, как работать, которые хотели работать, владели ресурсами. Их просто-напросто ограбили. И последствия этого грабежа мы ощущаем сегодня, когда мы возвращаем голову в сторону нашего сельского хозяйства и понимаем, что его нужно реформировать, – отметил доктор исторических наук и заместитель декана исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Тарас Пшеничный.

Это был геноцид именно украинского народа – нет никаких сомнений. Это подтверждают многочисленные документы, обнародованные сегодня. И Ленин, и Сталин говорили, что борьба с украинским национализмом – это борьба с украинским селянством. То есть, если уничтожить украинское селянство, удастся уничтожить и украинский национализм.

— Еще с начала 20-х годов советская система начала давить на украинское селянство. А его было большинство. В 1932-33 годах среди всех убитых Голодомором и репрессиями 80% составляло селянство, то есть удар нанесли на самый продуктивный слой населения. То есть государство, используя имущество крестьян, хотело построить рай на земле. Создавая колхозы, у государства ничего не было, кроме силовых структур и механизма репрессий, как человека заставить работать на государство. У него не было ни техники, ни скота, даже не было посевного материала. Это все уходило из села на развитие государства. Это выглядит так, что государство просто ограбило село ради своего интереса, – сказал он.

Но Голодомор – это не только человеческие потери, но и глубоко культурные. В период Голодомора утратили большой пласт украинской культуры навсегда. Летом 1933 года, а затем в 1934 году в вымершие украинские села начали завозить население из северо-восточных регионов России – Ивановской и Тверской области.