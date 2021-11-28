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Мокрый снег, дожди и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение

Юля Захарченко редактор ленты
Мокрый снег, дожди и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила граждан об ухудшении погодных условий на территории Украины. Ожидается дождь, мокрый снег и значительные порывы ветра.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине ухудшится в понедельник, 29 ноября. В восточных и центральных областях страны пройдут значительные ливни.

Погода в Украине 29 листопада. Фото: Укргидрометцентр

В Закарпатской области, в частности, в Карпатском регионе усилятся дожди, пойдет мокрый снег и значительно усилится ветер.

Днем и ночью в южных, восточных, западных и центральных областях Украины ожидаются порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В понедельник, 29 ноября, непогода не обойдет столицу и Киевскую область. В этих местностях произойдут порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине значительно ухудшится в начале недели. В понедельник значительно усилится ветер, а дожди пройдут по всей стране.

Ненастье в Украине будет бушевать в течение всех суток 29 ноября, а на следующий день погодные условия немного улучшатся. Местами выглянет солнышко, а в западных областях выпадет снег.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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