Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила граждан об ухудшении погодных условий на территории Украины. Ожидается дождь, мокрый снег и значительные порывы ветра.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине ухудшится в понедельник, 29 ноября. В восточных и центральных областях страны пройдут значительные ливни.

В Закарпатской области, в частности, в Карпатском регионе усилятся дожди, пойдет мокрый снег и значительно усилится ветер.

Днем и ночью в южных, восточных, западных и центральных областях Украины ожидаются порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В понедельник, 29 ноября, непогода не обойдет столицу и Киевскую область. В этих местностях произойдут порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине значительно ухудшится в начале недели. В понедельник значительно усилится ветер, а дожди пройдут по всей стране.

Ненастье в Украине будет бушевать в течение всех суток 29 ноября, а на следующий день погодные условия немного улучшатся. Местами выглянет солнышко, а в западных областях выпадет снег.