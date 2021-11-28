Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила громадян про погіршення погодних умов на території України. Очікуються дощі, мокрий сніг та значні пориви вітру.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні погіршиться вдень у понеділок, 29 листопада. У східних та центральних областях країни пройдуть значні зливи.

Водночас у Закарпатській області, зокрема, у Карпатському регіоні посиляться дощі, піде мокрий сніг та значно посилиться вітер.

Вдень та вночі у південних, східних, західних та центральних областях України очікуються пориви вітру. Його швидкість сягатиме 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

У понеділок, 29 листопада, негода не обійде столицю та Київську область. У цих місцевостях відбудуться пориви вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні значно погіршиться на початку тижня. У понеділок значно посилиться вітер, а дощі пройдуть на території всієї країни.

Негода в Україні вируватиме протягом всієї доби 29 листопада, а наступного дня погодні умови трохи покращаться. Подекуди вигляне сонечко, а в західних областях випаде сніг.