СЕО fintech-компанії LeoGaming і акціонер IBOX Bank Альона Шевцова увійшла в рейтинг найкращих управлінців СЕО-2021, складений журналом Корреспондент.

Як випливає з публікації видання, Альона Шевцова посіла 36-ту позицію рейтингу.

– Шевцова понад 11 років працювала у сфері фінансових технологій. У 2009 році вона заснувала компанію LeoPartners, що надає юридичний супровід фінансовим компаніям і банкам. У 2010 році запустила бренд LeoGaming – процесингову fintech-компанію, що спеціалізується на прийманні платежів на користь світових розробників і видавців онлайн-ігор. Із 2016 року LeoGaming почала активно розвивати неігровий сегмент, коли компанія отримала ліцензію НБУ на перекази коштів у національній валюті без відкриття рахунків, – зазначає Кореспондент.

У публікації додають, що 3 січня 2017 року НБУ затвердив реєстрацію правил внутрішньодержавної платіжної системи LEO, а 10 травня 2019 року LEO отримала статус міжнародної.

У лютому 2020 року компанія отримала валютну ліцензію НБУ, а в 2021 році – статус важливої платіжної системи. Шевцова веде професійний блог про платіжні інновації In Fintech We Trust.

Як йдеться в публікації, цього року критерії відбору посилили через пандемію – враховували стресостійкість. Також більше уваги приділили аналізу взаємовідносин керівників компаній з органами влади.

Брали до уваги і їхню публічну репутацію і те, наскільки вагомий вклад вони внесли в розвиток своїх компаній.

До топ-50 увійшли представники різних сфер економіки, включно з логістикою, банківською справою, IT, металургією, фармацевтикою.

– Такий рейтинг потрібен тим, хто робить свою бізнес-кар’єру, тим, хто вивчає найсильніші кейси, хто аналізує тренди в українській економіці – і цей список потенційних інтересантів можна продовжувати практично до нескінченності, – зазначають автори рейтингу.

Так, до топ-20 увійшли Владислав Чечоткін (інтернет-магазин ROZETKA), Андрій Обрізан (фармкомпанія Дарниця) та Ігор Смілянський (Укрпошта).

Як повідомляється, оцінку діяльності СЕО проводила низка незалежних фінансових і PR-експертів, спеціально запрошених укладачами рейтингу.