Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Министр культуры Ткаченко передумал уходить в отставку — Арахамия

Мария Степанюк редактор ленты
Олександр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передумал уходить в отставку со своего поста после беседы с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия по итогам заседания фракции.

– Я не видел заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру… они пообщались, нашли точки понимания, и эта история осталась только в медиапространстве, — сказал он во время брифинга.

11 ноября министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об отставке. В числе причин он назвал решение правительства отделить Госкино от Минкульта.

Ткаченко подчеркнул, что это не единственное решение, с которым он не согласен. В частности, он привел в пример создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

Александр Ткаченко возглавляет Минкульт с 4 июня 2020 года. До этого он был народным депутатом от партии Слуга народа, а также главой Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Фото: Александр Ткаченко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка