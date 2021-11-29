Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передумал уходить в отставку со своего поста после беседы с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия по итогам заседания фракции.

– Я не видел заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру… они пообщались, нашли точки понимания, и эта история осталась только в медиапространстве, — сказал он во время брифинга.

11 ноября министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об отставке. В числе причин он назвал решение правительства отделить Госкино от Минкульта.

Ткаченко подчеркнул, что это не единственное решение, с которым он не согласен. В частности, он привел в пример создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

Александр Ткаченко возглавляет Минкульт с 4 июня 2020 года. До этого он был народным депутатом от партии Слуга народа, а также главой Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Фото: Александр Ткаченко