Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передумав йти у відставку зі своєї посади після розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія за підсумками засідання фракції.

— Я не бачив заяви. Я вважаю, що це був емоційний крок. Завдяки пану Ткаченку, пану прем’єру… вони поспілкувалися, знайшли точки порозуміння, і ця історія залишилася лише у медіапросторі, – сказав він під час брифінгу.

11 листопада міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Серед причин він назвав рішення уряду відділити Держкіно від Мінкульту.

Ткаченко наголосив, що це не єдине рішення, з яким він не згоден. Зокрема, він навів як приклад створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.

Олександр Ткаченко очолює Мінкульт із 4 червня 2020 року. До цього був народним депутатом від партії Слуга народу, а також головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Фото: Олександр Ткаченко