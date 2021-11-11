11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке и направил его спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

Об этом чиновник сообщил в соцсети и добавил скрин заявления.

Среди причин увольнения назвал то, что решение Кабмина об отделении Госкино от МКИП принималось без согласования с ведомством.

– Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности, – объяснил Ткаченко.

Источник: Олександр Ткаченко