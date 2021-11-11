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Факты / Украина / Политика

Ткаченко подал в отставку с должности главы Минкульта

Валентина Летяк редактор ленты
Ткаченко подал в отставку с должности главы Минкульта

11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке и направил его спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

Об этом чиновник сообщил в соцсети и добавил скрин заявления.

Среди причин увольнения назвал то, что решение Кабмина об отделении Госкино от МКИП принималось без согласования с ведомством.

– Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности, – объяснил Ткаченко.

Заява Ткаченка

Источник: Олександр Ткаченко

Фото: УНИАН

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