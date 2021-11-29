Видео журналиста Юрия Бутусова в Facebook, где он стреляет из гаубицы Д-20 калибра 152 мм якобы в сторону оккупантов, вызвало общественный резонанс и мгновенную реакцию Государственного бюро расследования и Министерства обороны.

Что известно о криминальном производстве ГБР, открытом по факту выстрела гражданского лица из оружия, и почему сам Бутусов связывает его с перепалкой с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-конференции – в материале Фактов ICTV.

С чего начался скандал

27 ноября журналист Юрий Бутусов обнародовал на своей странице в соцсети короткое видео стрельбы из 152-миллиметровой гаубицы Д-20, посвятив его памяти жертв Голодомора и сопровождая словами: по российским оккупантам огонь!

Он объяснил, что кадры сняты очень давно во время тренировок подразделений территориальной обороны, но “в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами”. В то же время он отметил, что может быть причастен “исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа”.

Уже на следующий день ГБР открыло уголовное производство относительно изучения всех обстоятельств произведенного выстрела.

Сам Бутусов, 26 ноября имевший перепалку с президентом Владимиром Зеленским, назвал дело просто “местью”.

Глава государства во время пресс-марафона обвинил журналиста в ответственности за гибель украинских военных из-за публикации информации о применении турецких беспилотников на Донбассе.

– Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, – написал журналист в следующем посте.

Объяснение ГБР по “делу Бутусова”

Следователи Государственного бюро расследований 28 ноября действительно открыли производство, чтобы проверить законность действий журналиста на видео, выложенном в сети. Речь идет о двух статьях УКУ – 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Там объяснили, что проверка коснется также должностных лиц, допустивших гражданское лицо к соответствующему вооружению, и призвали украинцев при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства.

В ответ на обвинения Бутусова в ведомстве подчеркнули, что производство относительно поста журналиста возбуждено по факту, а не против личности:

– Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту. В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как дело. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрение, оно не может быть против кого-либо вообще.

В ГБР сказали, что предметом расследования является установление обстоятельств, то есть, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию, и попросили не вовлекать ведомство в политику, поскольку оно занимается исключительно преступлениями должностных лиц.

Реакция Минобороны на видео Бутусова

В Министерстве обороны категорически осудили публикацию любых материалов, которые могут стать поводом для провокаций со стороны страны-агрессора.

– На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине, и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, РФ ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений, – объяснили в оборонном ведомстве.

Там заявили, что враг уже начал использовать видео в своих пропагандистских интересах.

– Публикация подобных видео в таком контексте, и в частности указанного, является очередным примером того, как сознательно или неосознанно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии, – отмечают в Минобороны.

Там напомнили, что ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности, поэтому не применяют вооружение калибром более 100 мм и открывают огонь только в ответ в случаях, когда действия оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан.

Поэтому, кроме того, что ГБР расследует обстоятельства, при которых было снято видео, выложенное Бутусовым, главнокомандующий ВСУ приказал начать служебную проверку.

Фото: Юрій Бутусов