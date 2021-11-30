В Карпатских горах значительно упала температура – столбики термометров опустились до -12 градусов по Цельсию.
По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на Черной горе сохраняется ограниченная видимость. Люди могут увидеть предметы максимум на расстоянии до 40 м.
В то же время на горе сохраняется сильная метель, а юго-западный ветер усилился до 8-10 м/с.
Погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, погода в Украине на этой неделе обрадует местных жителей. Местами выпадет снег, а температура воздуха будет достигать от -2 до +3 градусов по Цельсию.
Значительно усилится ветер на всей территории Украины — его скорость может составлять до 12 м/с, поэтому синоптики призвали украинцев тепло одеваться.
Согласно прогнозу, погодные условия будут меняться каждый день: в один день может быть мокрый снег, во второй — нагрянут дожди, а в третий — выглянет солнышко, а осадки прекратятся.