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Факты / Украина / Общество

Мокрый снег днем и ночью: какой будет погода в Украине в первый день зимы

Юля Захарченко редактор ленты
Мокрый снег днем и ночью: какой будет погода в Украине в первый день зимы

В первый день зимы Украину днем ​​и ночью охватит мокрый снег. Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях.

По данным Укргидрометцентра, в ряде городов Украины выпадет снег. Среди них – Киев, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Житомир, Винница, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно, Луцк, Ужгород, Мукачево, Львов, Коломыя и другие.

Однако такая погода продлится недолго. Мокрый снег быстро растает, а уже 2 декабря выглянет солнышко, только в Закарпатье пройдут дожди.

В среду, 1 декабря, усилится ветер, поэтому синоптики советуют украинцам тепло одеваться. Его скорость будет достигать от 7 до 12 м/с.

Температура днем ​​на территории Украины будет преимущественно держаться на уровне от -1 до +4 градусов по Цельсию.

На юге – от +3 до +5, на востоке – от -1 до +1, в центре – от 0 до +2, на севере – от -1 до +1, на западе – от +2 до +4. По прогнозу Укргидрометцентра, самая холодная погода ожидается на Закарпатье.

Киев встретит зиму дневным и ночным мокрым снегом. Осадки продлятся в течение всех суток 1 декабря и завершатся ближе к утру 2 декабря.

Столбики термометров в столице будут держаться преимущественно на уровне от -1 до +1 градуса, а ветер усилится до 7-12 м/с.

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Фото: Pexels

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