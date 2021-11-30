Позиция неизменна: Зеленский – за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

Президент Владимир Зеленский в июне 2020 года поддержал электронную петицию с призывом ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями, более известную как Стамбульская конвенция.

И сейчас Офис президента завершает подготовку к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации Стамбульской конвенции.

– Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. По завершении соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект, – объяснили в ОП.

Стамбульская конвенция – это международное соглашение, принятое 7 апреля 2011 года. Ее открыли для подписания в Стамбуле 11 мая того же года.

Она обязывает разработать правовую базу для противодействия насилию (в частности, криминализировать психологическое, физическое, сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительный аборт, половые притязания).

Конвенцию подписали 45 стран, среди которых и Украина. Однако ряд государств до сих пор не ратифицировали документ.