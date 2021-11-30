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Факти / Україна / Суспільство

Позиція незмінна: Зеленський – за приєднання України до Стамбульської конвенції

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у червні 2020 року підтримав електронну петицію із закликом ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відому як Стамбульська конвенція.

І зараз Офіс президента завершує підготовку до подання на розгляд Верховної Ради проекту закону Про ратифікацію Стамбульської конвенції.

– Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроект, – пояснили в ОП.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода, ухвалена 7 квітня 2011 року. Її відкрили для підписання в Стамбулі 11 травня того ж року.

Вона зобов’язує розробити правову базу для протидії насильству (зокрема криміналізувати психологічне, фізичне, сексуальне насильство, переслідування, примусовий шлюб, примусовий аборт, статеві домагання).

Конвенцію підписали 45 країн, серед яких і Україна. Проте низка держав досі не ратифікувала документ.

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Боротьба з домашнім насильством: в ЄС закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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