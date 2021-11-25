Страны Европейского Союза, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария призвали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Совместное заявление обнародовано по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, что традиционно отмечается 25 ноября.

– Исследования доказывают, что 67% женщин в Украине испытывали психологическое, физическое или сексуальное насилие со стороны партнера или другого лица, начиная с 15-летнего возраста. Чаще всего виновниками являются половые партнеры, — подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что в этих цифрах не учтено влияние пандемии Covid-19, которая лишь поспособствовала обострению факторов, провоцирующих насилие в отношении женщин и девушек. Речь идет о таких факторах, как безработица, бедность, гендерные стереотипы и прочее.

В Евросоюзе позитивно оценили утверждение в Украине Национальной стратегии в сфере прав человека, а также план действий по ее осуществлению.

Наше государство, в частности, обязалось усовершенствовать законодательство в сфере противодействия гендерно обусловленному насилию. Кроме того, Украина должна повысить эффективность расследований по делам о насилии и помощи жертвам.

В то же время, в ЕС призвали также ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

– Мы призываем к ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, также известной как Стамбульская конвенция, — говорится в заявлении.

Авторы заявления выразили убеждение, что ратификация документа побудит Украину предпринять дальнейшие меры в борьбе с насилием над женщинами, защите жертв и привлечении виновных к ответственности.

В заявлении отмечается, что во многих случаях виновные в насилии считают свое поведение не преступлением, а нормой, обвиняя жертву в провоцировании насильственных действий. Следовательно, авторы заявления убеждены, что это может предотвратить борьба с гендерными стереотипами и сексизмом.

– Мы признаем, что (сексуальные) домогательства, гендерные стереотипы и сексизм на работе, как и гендерное насилие в отношении женщин, являются решающими факторами, которые сдерживают женщин не только в карьерном росте, но и во всех аспектах жизни. Поэтому мы призываем государственные органы Украины усилить соответствующие системы предотвращения и реагирования, — говорится в заявлении.

К заявлению присоединились: Представительство Евросоюза в Украине, Офис Совета Европы в Украине, посольства отдельных стран-членов ЕС, Великобритании, Канады, Норвегии, Швейцарии и ряд других международных организаций.

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы. Этот документ был одобрен 7 апреля 2011 года. Его открыли для подписания в Стамбуле 11 мая 2011 года (отсюда и второе название – Стамбульская конвенция).

Согласно данным на сайте Совета Европы, Стамбульскую конвенцию подписали 45 государств, среди которых и Украина, а также Евросоюз. Однако ряд стран до сих пор не ратифицировали документ, в том числе и Украина.

Конвенция обязывает разработать правовую базу для борьбы с насилием (в частности, криминализировать психологическое, физическое, сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительный аборт, сексуальные домогательства).

Еще в прошлом году Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.

Читайте Турция вышла из конвенции о запрете домашнего насилия

Источник: Представительство ЕС в Украине, Совет Европы