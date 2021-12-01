Негода в Україні: без світла залишилися понад 50 населених пунктів

В Україні через несприятливі погодні умови без електрики залишилися понад п’ять десятків населених пунктів.

Про це 1 грудня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, без світла через пориви вітру та мокрий сніг залишилися 56 населених пунктів.

Зокрема, було знеструмлено 37 населених пунктів в Івано-Франківській, вісім – у Чернігівській, шість – у Чернівецькій, три – у Закарпатській та два – у Донецькій областях.

Уточнюється, що для усунення проблем було відправлено фахівців обленерго.

Також у ДСНС попередили, що у період з 1 до 2 грудня на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікується підйом рівня води до 0,8 м.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, на більшій частині території України в перший день зими очікується мокрий сніг.

Несприятливі погодні умови, які супроводжуватимуться поривами вітру, збережуться до 2 грудня.

За словами синоптиків, найхолодніше буде на Закарпатті.