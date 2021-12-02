Погода в Украине 3 декабря будет зимней только для части страны. Мокрый снег с дождем ожидается в западных, северных, местами в центральных областях, а также на Харьковщине. На остальной территории – без осадков.

По прогнозам Укргидрометцентра, ветер будет порывистым – до 7-12 м/с, на Юге и Востоке – до 15-20 м/с.

В западных регионах температура будет колебаться в диапазоне от 0 до +3 градусов.

На Севере Украины столбики термометров местами будут подниматься до +6,

В центральной областях – в пределах +4 +8.

На Востоке преимущественно +10 +12, на Юге – до +11 +13.

В Киеве в пятницу ожидается холодная влажная погода, днем ​​около +4 +6 градусов.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в выходные практически везде ожидается снижение температуры воздуха.

Относительно снега на Новый год 2022, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова считает, что мало вероятно.

По ее словам, образованию снежного покрова будет мешать относительно высокая температура воздуха, поэтому в декабре из осадков может быть разве что дождь или мокрый снег.