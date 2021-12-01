Медиагруппа StarlightMedia обеспечила техническую реализацию первого в мире онлайн-концерта — концерта украинской звезды MONATIK в цифровом банке Sense SuperApp.

Мероприятие, организованное компаниями Альфа-Банк Украина и Mastercard, признано мировым рекордом и внесено в Национальный Реестр Рекордов Украины.

Мероприятие было посвящено первому дню рождения Sense SuperApp, цифровому банку от Альфа-Банк Украины. Специально для этого события MONATIK подготовил эксклюзивную программу.

Техническую часть проекта реализовал Starlight Production — один из крупнейших украинских продакшенов в составе группы StarlightMedia, которая создает шоу и сериалы для телевидения и интернета.

Компания Starlight Production выступила техническим партнером первого в мире концерта в цифровом банке / 4 фотографии

В частности, Starlight Scenery разработала и произвела нестандартные сценические декорации, концепция которых совпадает с философией артиста и цифрового банка Sense SuperApp: Sense — это смысл, это мысли в нашей голове, все что мы делаем имеет смысл.

А компания Stralight Rental осуществила техническое сопровождение: свет, звук, ПТС-съемка и совместно с техническим департаментом Starlight Production реализовала прямую трансляцию (live-стриминг) концерта в цифровом банке Sense SuperApp.

— Наша продакшн-компания Starlight Production в очередной раз доказала свою прогрессивность и способность на невозможное. Мы реализовали первый в мире онлайн-концерт в приложении и спасибо нашим партнерам за этот вызов и опыт. Starlight Production не стоит на месте, мы ежедневно работаем для вас, расширяя спектр своих услуг и возможностей. Наш главный фокус – создание лучшего контента для лучших, – прокомментировал руководитель Starlight Production Владимир Локотко.