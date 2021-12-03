Министерство внутренних дел Украины получит от Европейского Союза €1,4 млн для обустройства государственной границы.

Об этом во время совместной встречи договорились глава МВД Украины Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас.

— Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы, — сказал Денис Монастырский.

Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на €1,4 млн, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

Со своей стороны, Монастырский отметил, что из-за обострения на границе ЕС и Беларуси, а также откровенной демонстрации агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей, Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности.

Отмечается также, что Украина заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС. Встреча министров состоится 9-10 декабря в Брюсселе.

15 ноября Кабмин выделил Госпогранслужбе Украины 21 млн грн для обустройства государственной границы колючей проволокой типа Егоза. В правительстве отметили, что цель выделения средств – укрепление обороноспособности государства.

Позже правительство приняло решение выделить еще 175 млн грн на усиление охраны украинской границы в связи с усложнением оперативной обстановки на украинско-белорусском участке государственной границы.