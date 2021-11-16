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Факты / Украина / Общество

Кабмин выделил 21 млн грн на укрепление границы колючей проволокой

Мария Степанюк редактор ленты
колючий дріт кордон

Кабинет министров выделил Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для обустройства государственной границы колючей проволокой типа Егоза.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 15 ноября и опубликовано на следующий день.

— Денежные средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа Егоза с целью обеспечения охраны государственной границы Украины, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что цель выделения средств – укрепление обороноспособности государства.

В Кабинете министров не уточнили, в каком направлении будут укреплять границу, но, вероятно, речь идет о границе с Беларусью для сдерживания возможных потоков нелегальных мигрантов.

11 ноября во время рабочего визита в Волынскую область глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал, что границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.

Министр отметил, что для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы.

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В ночь на 16 ноября группа из нескольких тысяч нелегалов предприняла попытку прорыва польской границы со стороны Беларуси, которую деклассировали польские военные.

Мигранты ведут себе крайне агрессивно. Они забрасывают пограничников камнями и бутылками. В ответ на такие действия польские военные применили слезоточивый газ и водомет.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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