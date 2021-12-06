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Факты / Украина / Общество

США в январе запустят в космос украинский спутник Січ-2-30

Валентина Летяк редактор ленты
Супутник Січ-2-30

Украина отправила в США спутник Січ-2-30, изготовленный на КБ Южное в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

Днепровская таможня сообщила о завершении всех таможенных процедур без отклонения от графика.

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай сказал, что все работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем будут проведены в США, а сам запуск запланирован на 10 января 2022 года с мыса Канаверал (штат Флорида).

– Этот спутник – для гражданских нужд нашего государства, – уточнил он.

 

Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
США в январе запустят в космос украинский спутник Січ-2-30 / 3 фотографии

В 1995 году Украина стала полноценным космическим государством. Тогда страна запустила первый спутник Січ-1 украинской ракетой Циклон.

Фото: Дніпровська митниця

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