Україна відправила до США супутник Січ-2-30, виготовлений на КБ Південне у Дніпрі в рамках Національної космічної програми України.

Дніпровська митниця повідомила про завершення всіх митних процедур без відхилення від графіка.

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай сказав, що всі роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм будуть проведені в США, а запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал (штат Флорида).

– Цей супутник – для цивільних потреб нашої держави, – уточнив він.

США у січні запустять у космос український супутник Січ-2-30 / 3 фотографии

У 1995 році Україна стала повноцінною космічною державою. Тоді країна запустила перший власний супутник Січ-1 українською ракетою Циклон.

Фото: Дніпровська митниця