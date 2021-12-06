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США у січні запустять у космос український супутник Січ-2-30

Валентина Летяк редакторка стрічки
Супутник Січ-2-30

Україна відправила до США супутник Січ-2-30, виготовлений на КБ Південне у Дніпрі в рамках Національної космічної програми України.

Дніпровська митниця повідомила про завершення всіх митних процедур без відхилення від графіка.

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай сказав, що всі роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм будуть проведені в США, а запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал (штат Флорида).

– Цей супутник – для цивільних потреб нашої держави, – уточнив він.

Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
Супутник Січ-2-30
США у січні запустять у космос український супутник Січ-2-30 / 3 фотографии

 

У 1995 році Україна стала повноцінною космічною державою.  Тоді країна запустила перший власний супутник Січ-1 українською ракетою Циклон.

Фото: Дніпровська митниця

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