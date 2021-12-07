В украинском сегменте социальных сетей набрал популярность флешмоб под названием #УкраїнціЧинитимутьОпір (#UkrainiansWillResist).

Он был запущен на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину и приурочен к переговорам президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Организатором флешмоба выступил Андрей Левус.

— Никто не заставит украинцев принять ультиматум Кремля. “Мира” на условиях России все равно не будет — даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует — #УкраїнціЧинитимутьОпір российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад, – написал он.

К сообщению он добавил снимок, на котором продемонстрировал жест, демонстрирующий отказ и объявил о запуске флешмоба.

Левус опубликовал сообщение 4 декабря. На данный момент к флешмобу присоединились более 2,4 тыс. человек. В их числе бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

— Украинцы будут преодолевать сопротивление врагов, как внешних, так и внутренних. И нашу способность мир обязательно оценит, когда нация наконец-то решит, что уже пришло время возвращать себе свое, — написал Балух.

Украинский военнослужащий и музыкант, которому предъявили подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко также опубликовал фото и хештег.

К флешмобу, в частности, присоединились экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян и экс-министр образования Сергей Квит.

В день Вооруженных сил Украины, 6 декабря, хештег #UkrainiansWillResist занял первое место в трендах Twitter.

Во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден поговорит по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Причиной звонка стало наращивание российских войск на границе, что рассматривается как признак потенциального вторжения.

В США сенаторы призвали Джо Байдена быть “четким и сильным” в разговоре с Путиным. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Украина “может стать новым Афганистаном” для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях.