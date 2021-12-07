В українському сегменті соціальних мереж набрав популярності флешмоб під назвою Українці чинитимуть опір (#UkrainiansWillResist).

Його запустили на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ в Україну та приурочили до перемовин президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Організатором флешмобу виступив Андрій Левус.

— Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. “Миру” на умовах Росії все одно не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює – #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо до пекла, – написав він.

До допису він додав знімок, на якому продемонстрував жест, який відображає відмову, та оголосив про запуск флешмобу.

Левус опублікував допис 4 грудня. Наразі до флешмобу приєдналися понад 2,4 тис. осіб. Серед них колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.

— Українці долатимуть опір ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І нашу здатність світ обов’язково оцінить, коли нація нарешті вирішить, що вже наспів час повертати собі своє, – написав Балух.

Український військовослужбовець та музикант, якому пред’явили підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Андрій Антоненко також опублікував фото та гештег.

До флешмобу, зокрема, приєдналися екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян та екс-міністр освіти Сергій Квіт.

В день Збройних сил України, 6 грудня, гештег #UkrainiansWillResist посів перше місце в трендах Twitter.

У вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден говоритиме телефоном із російським президентом Володимиром Путіним. Причиною дзвінка стало нарощування російських військ на українському кордоні, що розглядається як ознака потенційного вторгнення.

У США сенатори закликали Джо Байдена бути “чітким та сильним” у розмові з Путіним. Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що Україна “може стати новим Афганістаном” для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях.