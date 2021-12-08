На оккупированном Донбассе в плену удерживают 30 украинских женщин – Денисова

По состоянию на конец 2021 года российские кафиры незаконно содержат под стражей 30 гражданок Украины. Пятерым женщинам необходима срочная медицинская помощь.

Об этом 8 декабря сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, пленные украинки в тюрьмах и СИЗО на оккупированных территориях Донбасса подвергаются пыткам.

История Наталии Шило

Отдельное внимание Людмила Денисова уделила истории пленной учительницы физики Наталье Шило.

— Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса Учитель года – 2018 в номинации Физика. Впоследствии Наталья переехала в Киев, – отметила Людмила Денисова.

В начале лета этого года пророссийские террористы задержали женщину в оккупированной Горловке, где проживает ее пожилая мать.

Школьной учительнице предъявлены обвинения в “шпионаже в пользу Украины” и незаконно помещены под стражу в СИЗО-5 оккупированного Донецка.

Родным женщины разрешили передать одежду и продукты только через месяц после задержания.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова