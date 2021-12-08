На окупованому Донбасі у полоні утримують 30 українських жінок – Денісова

Станом на кінець 2021 року російські окупанти незаконно утримують під вартою 30 громадянок України. П’ятьом жінкам необхідна термінова медична допомога.

Про це 8 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, полонені українки у в’язницях та СІЗО на окупованих територіях Донбасу зазнають катувань.

Історія Наталії Шило

Окрему увагу Людмила Денісова присвятила історії полоненої вчительки фізики Наталії Шило.

– Наталія Шило – корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу Учитель року – 2018 у номінації Фізика. Згодом Наталія переїхала до Києва, – зазначила Людмила Денісова.

На початку літа цього року проросійські терористи затримали жінку в окупованій Горлівці, де проживає її старенька матір.

Шкільній вчительці висунули звинувачення у “шпигунстві на користь України” і незаконно помістили під варту у СІЗО-5 окупованого Донецька.

Рідним жінки дозволили передати одяг та продукти лише через місяць після її затримання.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова