В государственной программе “єПідтримка” по выплате 1 тыс. гривен за вакцинацию принимают участие уже шесть банков.

Так, по данным Министерства экономики, в список вошли: Альфа-Банк, ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Ощадбанк и Укргазбанк.

В министерстве ожидают, что постепенно к программе присоединятся и другие банки.

Уточняется, что для получения денег гражданам необходимо быть старше 18 лет, иметь зеленый сертификат о вакцинации в приложении Дія, а также – иметь украинское гражданство.

Все отвечающие этим критериям смогут открыть счет “єПідтримка” со специальном режимом и выбрать услугу “єПідтримка” в Діє.

Сообщается, что средства предоставят на четыре месяца с момента получения.

Потратить их можно будет и офлайн, и онлайн.

Фото: Минцифры