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Факты / Украина / Общество

К программе выплат 1 тыс. гривен за вакцинацию присоединилось шесть банков: список

Анастасия Гевко редактор ленты
К программе выплат 1 тыс. гривен за вакцинацию присоединилось шесть банков: список

В государственной программе “єПідтримка” по выплате 1 тыс. гривен за вакцинацию принимают участие уже шесть банков. 

Так, по данным Министерства экономики, в список вошли: Альфа-Банк, ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Ощадбанк и Укргазбанк. 

В министерстве ожидают, что постепенно к программе присоединятся и другие банки. 

Уточняется, что для получения денег гражданам необходимо быть старше 18 лет, иметь зеленый сертификат о вакцинации в приложении Дія, а также – иметь украинское гражданство.

Все отвечающие этим критериям смогут открыть счет “єПідтримка” со специальном режимом и выбрать услугу “єПідтримка” в Діє.

Сообщается, что средства предоставят на четыре месяца с момента получения.

Потратить их можно будет и офлайн, и онлайн.

Фото: Минцифры

Источник: Минэкономразвития

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