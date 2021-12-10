В государственной программе “єПідтримка” по выплате 1 тыс. гривен за вакцинацию принимают участие уже шесть банков.
Так, по данным Министерства экономики, в список вошли: Альфа-Банк, ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Ощадбанк и Укргазбанк.
В министерстве ожидают, что постепенно к программе присоединятся и другие банки.
Уточняется, что для получения денег гражданам необходимо быть старше 18 лет, иметь зеленый сертификат о вакцинации в приложении Дія, а также – иметь украинское гражданство.
Все отвечающие этим критериям смогут открыть счет “єПідтримка” со специальном режимом и выбрать услугу “єПідтримка” в Діє.
Сообщается, что средства предоставят на четыре месяца с момента получения.
Потратить их можно будет и офлайн, и онлайн.
Фото: Минцифры